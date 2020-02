Coronavirus: les deux dernières étapes de l'UEA Tour annulées

Les deux dernières étapes du Tour des Emirats cycliste (UAE Tour) prévues vendredi et samedi ont été annulées après la découverte de la contamination de deux cyclistes italiens au coronavirus, ont annoncé jeudi des responsables emiratis.

"Les étapes restantes du Tour des EAU sont annulées après que deux cyclistes italiens ont été testés positifs au coronavirus", a déclaré le Conseil des sports d'Abu Dhabi dans une déclaration à l'agence de presse officielle WAM.

Les organisateurs ont également indiqué que l'ensemble des concurrents allaient être testés afin de déterminer s'ils ont également contracté le virus.

L'Italie est le pays d'Europe le plus touché par le virus avec 650 cas d'infection recensés et 17 morts à ce jour selon la Protection civile du pays.

"C'est dommage que le #UAETour ait été annulé, mais la santé publique doit passer en premier", à tweeté le Britannique Chris Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France, qui effectuait sur cette course son retour à la compétition.

"Nous sommes tous en attente de tests et resterons à l'hôtel jusqu'à nouvel ordre, a-t-il poursuivi. J'espère que les personnes touchées se rétabliront rapidement et qu'il n'y aura plus de cas de #coronavirus".

A l'issue de la 5e étape remportée jeudi par le Slovène Tadej Pogacar, la tête du classement général était occupée par le Britannique Adam Yates devant Pogacar (à 1 min 01) et le Kazakh Alexey Lutsenko (à 1 min 32).

Les pays du Golfe ont pris plusieurs mesures de restrictions cette semaine, après la propagation du virus dans la région et une hausse des personnes infectées, la plupart revenant d'Iran.

Les Emirats arabes unis, qui ont enregistré 19 cas de contamination, dont cinq ont guéri, ont suspendu les vols vers et en provenance d'Iran.

La République islamique a enregistré 245 cas d'infection au Covid-19 qui a fait 26 morts dans le pays, bilan le plus lourd après celui de la Chine, foyer de l'épidémie.

Le Bahreïn a annoncé 33 cas, le Koweït 45 et Oman six, tous liés à des voyages en Iran. La situation au Bahreïn suscite des inquiétudes autour de la tenue du Grand Prix de Formule 1 en mars dans le pays.

L'Arabie saoudite, qui n'a annoncé aucune infection au Covid-19 sur son sol, a suspendu "temporairement" l'entrée des pèlerins se rendant à La Mecque, premier lieu saint de l'islam, une décision d'une ampleur sans précédent.