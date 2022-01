Coronavirus - Les dirigeants bulgares placés en quarantaine

(Belga) Le président bulgare Roumen Radev, le Premier ministre Kiril Petkov et une douzaine de hauts responsables ont été placés mardi en isolement, après avoir participé à une réunion avec le chef du Parlement, testé positif au SARS-Cov-2.

M. Petkov "travaille à distance", a annoncé le service de presse du gouvernement, tandis que la présidence faisait état de mesures de quarantaine pour le chef de l'Etat et des membres de son administration. "Tous sont en bonne santé", a-t-il été précisé. Ils avaient assisté lundi à une rencontre de cinq heures du Conseil consultatif de sécurité nationale qui regroupe des ministres, des députés et les responsables des services de renseignement. Peu après, le chef du Parlement Nikola Mintchev a fait un malaise et s'est soumis à un test. Il doit s'isoler pendant dix jours, a indiqué l'inspecteur en chef de la santé Anguel Kountchev. Pour les autres participants, la durée devrait être plus courte, alors que les autorités vont assouplir mardi les règles face à la propagation fulgurante du variant Omicron. Le Premier ministre pourrait être obligé de reporter un déplacement en Macédoine du Nord prévu le 18 janvier, en vue de discussions sur le veto bulgare à l'ouverture de négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE). La Bulgarie, membre le moins vacciné de l'UE avec moins de 30% de la population à avoir reçu deux doses, a enregistré ces derniers jours une flambée des contaminations. Plus de 31.000 personnes sont décédées depuis le début de la pandémie dans ce pays de 6,5 millions d'habitants, soit un des taux de mortalité les plus élevés au monde. (Belga)