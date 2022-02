Coronavirus - Les États-Unis dépassent les 900.000 morts recensés du Covid-19

(Belga) Les États-Unis ont dépassé vendredi les 900.000 morts du Covid-19 depuis le début de la pandémie, selon le bilan de l'université Johns Hopkins.

Le pays avait franchi le seuil des 800.000 décès mi-décembre, il y a seulement un mois et demi. Depuis, les États-Unis ont été confrontés à la vague liée au variant Omicron, qui a provoqué des niveaux de contaminations record. Les cas sont maintenant en baisse, mais le nombre de décès quotidiens continue lui de grossir, avec en moyenne 2.400 décès par jour actuellement, selon les données des autorités sanitaires. Et le nombre d'hospitalisations "reste élevé, poussant dans leurs retranchements nos capacités de soins et notre personnel de santé dans certaines régions", avait souligné mercredi lors d'une conférence de presse Rochelle Walensky, la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire fédérale. Les décès surviennent généralement avec quelques semaines de retard sur les contaminations, expliquant ce décalage entre la courbe des cas et des morts. Les morts continuent à s'accumuler alors que des vaccins très efficaces sont largement disponibles dans le pays, où seulement 64% de la population est entièrement vaccinée. En valeur absolue, les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès, devant le Brésil et l'Inde, selon les chiffres officiels communiqués par les autorités. La pandémie a fait officiellement au moins 5,7 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi en milieu de journée. Mais selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le bilan réel pourrait être deux à trois fois plus élevé. (Belga)