Coronavirus - Les Etats-Unis recommandent les vaccins ciblant Omicron

(Belga) Les autorités sanitaires américaines ont recommandé jeudi la nouvelle version des vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna visant spécifiquement le variant Omicron, ouvrant la voie à une nouvelle campagne de rappel.

Mercredi, l'Agence américaine des médicaments (FDA) avait autorisé les versions des deux laboratoires, et jeudi, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), principale agence sanitaire du pays, les ont recommandés, ce qui rend leur utilisation possible, peut-être dès la semaine prochaine. Cette nouvelle génération de vaccin anti-Covid, dit bivalent, cible à la fois la souche originelle du coronavirus, et les lignages BA.4 et BA.5 du variant Omicron. Ce dernier lignage représente actuellement près de 90% des contaminations aux Etats-Unis. Les deux vaccins "peuvent aider à renforcer la protection qui s'était affaiblie depuis la dernière vaccination et ont été conçus pour fournir une meilleure protection contre les nouveaux variants", a déclaré dans un communiqué Rochelle Walensky, la directrice des CDC, donnant ainsi son feu vert final. "Cette recommandation est la suite d'une évaluation scientifique complète et d'une discussion scientifique solide", a-t-elle ajouté. Les deux vaccins actualisés sont autorisés pour une dose de rappel, dès 12 ans pour celui de Pfizer, et à partir de 18 ans pour celui de Moderna, avait précisé mercredi la FDA dans un communiqué. Même si le virus s'est largement effacé du quotidien des Américains, les Etats-Unis enregistrent toujours actuellement quelque 80.000 nouveaux cas et 400 morts du Covid-19 chaque jour. Plus tôt cet été, le ministère de la Santé américain avait annoncé avoir acheté 105 millions de ces nouvelles doses à Pfizer, et 66 millions à Moderna. Reste désormais à convaincre les Américains de réaliser ces nouvelles piqures, alors que déjà seulement environ la moitié des personnes éligibles ont fait leur première dose de rappel. (Belga)