Coronavirus - Les négociations reprennent au Congrès américain sur le plan de relance

(Belga) Les sénateurs américains et la Maison Blanche ont repris samedi leurs négociations pour s'entendre sur un gigantesque plan d'aide qui pourrait dépasser les 1.000 milliards de dollars, destiné à contrer l'impact économique du nouveau coronavirus aux Etats-Unis.

L'heure semblait plutôt à l'optimisme sur la colline du Capitole, siège du Congrès, à la reprise des tractations. Les émissaires de la Maison Blanche ont laissé entendre que le coût final des mesures pourrait aller jusqu'à 1.400 milliards de dollars. Son conseiller économique Larry Kudlow a même évoqué 2.000 milliards de dollars à son arrivée au Congrès, selon des médias américains, mais a ensuite expliqué que ce montant comprenait aussi d'autres mesures, adoptées notamment par la banque centrale américaine (Fed). Malgré l'échec à parvenir à un accord dès vendredi soir, comme le voulait le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, ce dernier s'est dit "impressionné" par la vitesse des négociations. Démocrates, républicains ainsi que les négociateurs mandatés par la Maison Blanche "continuent de travailler vers un accord entre les deux partis sur une loi majeure pour soutenir les Américains qui travaillent et leurs familles", a déclaré M. McConnell dans l'hémicycle, à l'ouverture de la séance samedi. Sans attendre le résultat des négociations, il a fixé un premier vote de procédure sur le texte en négociations pour dimanche, puis "le Sénat votera lundi" pour l'approuver, a-t-il réaffirmé. Le texte devra ensuite être approuvé à la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, avant d'être soumis à la promulgation du président républicain Donald Trump. Les mesures de relance, présentées jeudi par M. McConnell, comprennent des aides directes pour les Américains pouvant aller jusqu'à 1.200 dollars par adulte, ainsi que 300 milliards pour les petites entreprises et 208 milliards pour les compagnies aériennes et d'autres secteurs. Les démocrates bataillent pour une meilleure protection des salariés, une couverture chômage renforcée et des aides financières plus substantielles en faveur des ménages. Leur chef au Sénat, Chuck Schumer s'est montré optimiste samedi, en affirmant avoir eu "une conversation téléphonique très bonne, très détaillée avec" le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. "Nous avons abordé nombre des points encore en discussion et nous faisons de très bons progrès", a-t-il affirmé dans l'hémicycle. Il a rappelé les deux grands objectifs des démocrates pour ces mesures: "Répondre à la crise sanitaire avec une injection massive de moyens dans nos hôpitaux et autres infrastructures sanitaires", avec un "plan Marshall pour les hôpitaux", et "placer les travailleurs" avant les entreprises. "Cela veut dire élargir et réformer profondément l'assurance chômage", a expliqué M. Schumer. Le président Donald Trump avait affirmé vendredi avoir eu une "très bonne discussion" avec M. Schumer au téléphone. La présidente démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi avait participé à une partie des négociations par téléphone. Selon l'université Johns Hopkins, plus de 19.900 cas de coronavirus ont été recensés aux Etats-Unis, qui comptent 275 décès. Les mesures draconiennes prises pour endiguer la pandémie ont précipité de nombreux secteurs dans la récession. (Belga)