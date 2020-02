Coronavirus: les organisateurs des JO de Tokyo n'envisagent pas une annulation

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo ont déclaré mercredi qu'ils n'envisageaient pas une éventuelle annulation au moment où le gouvernement japonais a demandé d'annuler ou de réduire l'ampleur des grands rassemblements dans les prochaines semaines en raison des craintes de propagation du coronavirus.

"Nous n'y avons pas pensé. Nous n'en avons pas entendu parler. Nous avons posé des questions et on nous a dit qu'un tel projet n'existait pas", a déclaré devant la presse le patron du comité d'organisation des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, Toshiro Muto.

Les questions autour du maintien des Jeux d'été interviennent alors que d'autres manifestations sportives, comme des matches de football, rituels d'ouverture du tournoi de sumo de mars, entre autres, sont visés par des reports ou annulations.

Les organisateurs des JO, prévus du 24 juillet au 9 août, s'efforcent eux de rassurer.

"Notre principe de base est de mener les Jeux olympiques et paralympiques comme prévu. C'est notre postulat", a lancé le patron des JO.

M. Muto a précisé que les organisateurs examineraient les moyens de répondre aux demandes du Premier ministre Shinzo Abe d'annuler, de reporter ou de réduire l'ampleur des rassemblements, pendant les deux semaines à venir afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

"Nous prendrons nos décisions en étudiant chaque événement individuellement", a-t-il ajouté.

Il a néanmoins affirmé que le relais de la flamme olympique qui doit commencer le 26 mars à Fukushima et traverser le pays ne serait pas annulé, tout en admettant que des ajustements seraient peut-être nécessaires.

"Nous n'envisageons absolument pas de l'annuler. Mais nous allons penser la manière de l'organiser afin qu'il ne conduise pas à répandre le virus, en en réduisant l'échelle par exemple", a-t-il déclaré.

M. Muto s'en est pris à des déclarations de Dick Pound, un membre du Comité international olympique (CIO) qui a dit à l'agence Associated Press qu'une décision concernant les Jeux devrait être prise dans les deux ou trois mois à venir. "Lorsque nous avons demandé au CIO (...) il nous a été dit que ce n'était pas la façon de penser du CIO".

"Lors de la récente réunion du CIO à Tokyo, présidée par le président du comité de coordination John Coates, le coronavirus était bien sûr à l'ordre du jour", avait déclaré plus tôt dans la journée la ministre des Jeux olympiques Seiko Hashimoto au Parlement. "A ce moment, notre degré de préparation pour les Jeux a reçu une note élevée et le CIO s'est engagé à continuer de nous soutenir".

"Il est important de se préparer en imaginant le pire scénario", a-t-elle ajouté.

Il faut se concentrer "simplement sur l'objectif de mettre fin (à la crise du virus) le plus tôt possible afin d'organiser les Jeux de Tokyo avec un sentiment de sécurité et d'obtenir l'aval du CIO", avait-elle conclu.

Les Jeux olympiques doivent s'ouvrir le 24 juillet pour s'achever le 9 août, alors que le début des paralympiques est programmé le 25 août.