Coronavirus - Les Pays-Bas annoncent la levée de la plupart des restrictions sanitaires

(Belga) Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi la levée dès le 25 février de la plupart des restrictions sanitaires aux Pays-Bas, le pays enregistrant une baisse des hospitalisations et des contaminations.

L'exécutif a déclaré que les bars et restaurants retourneront aux horaires d'ouverture d'avant la pandémie, et annoncé la fin de l'obligation de port du masque dans la plupart des lieux publics ainsi que de la règle de distanciation sociale. Les Pays-Bas avaient imposé certaines des restrictions les plus strictes d'Europe en décembre après une flambée des cas dus au variant Omicron, avant de les lever progressivement. "Le pays ouvre à nouveau", a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre de la Santé Ernst Kuipers. Le 25 février "nous reviendrons aux heures de fermeture normales", comme avant la pandémie, a-t-il précisé. "Les masques ne seront obligatoires que dans les transports en commun et à l'aéroport", a également dit M. Kuipers. "Garder ses distances et porter un masque reste prudent, mais il n'y a aucune obligation", a-t-il ajouté. M. Kuipers a toutefois averti que la pandémie n'était "pas terminée" et que les personnes vulnérables devaient encore faire attention. Le ministre de la Santé a pris ses fonctions au sein du nouveau gouvernement de Mark Rutte en janvier et a rapidement signalé qu'il souhaitait ramener la société à la normale. Les Pays-Bas ont connu des manifestations violentes en 2021 contre les restrictions liées au coronavirus, la police tirant et blessant plusieurs manifestants à Rotterdam (sud-ouest) en novembre.