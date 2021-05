Coronavirus - Les sans-abri néerlandais vaccinés contre le coronavirus à partir de cette semaine

(Belga) Les sans-abri seront vaccinés contre le coronavirus aux Pays-Bas à partir de cette semaine. Les employés des services de santé communaux et les médecins vaccineront ces personnes dans les lieux d'accueil qui les hébergent et via des équipes de vaccination mobiles.

Selon les estimations des employés des services de santé communaux, environ 60.000 personnes vivent sans toit aux Pays-Bas. Jusqu'à présent, des contacts ont été pris avec environ 25.000 d'entre eux. Les centres d'accueil, les communes, les églises, la Croix-Rouge et l'Armée du Salut aident à recenser ce groupe difficile à atteindre. Les sans-abri sont vaccinés avec le vaccin de Janssen (Johnson & Johnson), dont une seule injection est nécessaire, et donc un seul rendez-vous. Cette semaine, environ 10.000 sans-abri qui le souhaitent pourront se faire vacciner. (Belga)