Coronavirus - Les USA assouplissent les avis de voyage vers la Chine

(Belga) Les Américaines qui doivent se rendre en Chine doivent peser leurs décisions mais ne reçoivent plus l'avis d'éviter de séjourner dans le pays, selon la mise à jour des conseils aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères américain lundi.

L'avis est assoupli en tenant compte des progrès de la Chine pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le président américain Donald Trump a accusé à plusieurs reprises Pékin d'être responsable de la propagation du "virus chinois, selon ses termes, qui a fait aux USA le plus de victimes au monde. M. Trump reproche à la Chine de n'avoir partagé les informations sur l'infection que trop tard. Dans la République populaire, l'activité économique et scolaire a désormais repris et d'autres domaines se portent également mieux, selon l'avis des Affaires étrangères américaines. Le département met en garde les citoyens américains contre le risque d'arrestations arbitraires, notamment à Hong Kong. Le président chinois Xi Jinping a déclaré il y a une semaine, lors de la décoration de personnel médical, que le pays avait vaincu le virus. L'approche figure dans la machine de propagande chinoise comme un signe de bonne gouvernance. (Belga)