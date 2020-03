Coronavirus: foot arrêté en Suisse, moto reportée en Thailande et événements en sursis

Une première en Europe: le championnat de Suisse de football a été suspendu à cause de la propagation du coronavirus, qui a provoqué lundi de nouvelles annonces de reports d'événements sportifs, comme le Grand Prix Moto de Thaïlande.

La Ligue suisse de football (SFL) a décidé lundi en fin de journée de suspendre jusqu'au 23 mars les Championnats de 1re et de 2e divisions, mesure jusque-là inédite en Europe. Cette décision fait suite à celle du Conseil fédéral d'interdire avec effet immédiat toute manifestation de plus de 1000 personnes jusqu'au 15 mars au moins.

L'annonce du report du Grand Prix Moto de Thaïlande, programmé du 20 au 22 mars sur le circuit de Buriram (centre), est intervenue lundi matin, au lendemain de l'annulation de la course MotoGP du Qatar, qui devait ouvrir la saison le 8 mars.

"C'est à cause du coronavirus", a déclaré à l'AFP Anutin Charnvirakul, ministre de la santé et président du comité d'organisation du MotoGP en Thaïlande. "Les personnes qui assisteront à la course, les coureurs et les équipes pourraient venir de pays à risque. La Thaïlande doit reporter (cet évènement) pour la sécurité des Thaïlandais jusqu'à ce que la situation soit meilleure".

Après ces deux annulations, la saison de MotoGP devrait donc débuter à Austin, au Texas, le 5 avril.

La Fédération internationale de ski (FIS), à l'issue d'une réunion de crise de son Conseil via une conférence téléphonique lundi après-midi, a annoncé qu'elle décidera vendredi de maintenir ou non les finales de Coupe du monde de ski alpin à Cortina d'Ampezzo, en Italie, du 16 au 22 mars.

Le Comité des six nations de rugby, au sortir d'une réunion également lundi après-midi, maintient "pour l'instant" les matches restants du Tournoi, en dehors d'Irlande-Italie, initialement prévu le 7 mars et qui a déjà été reporté.

Les courses cyclistes italiennes des Strade Bianche, samedi, et de Tirreno - Adriatico (11-17 mars), sont également en sursis, selon des médias belges.

De fait, c'est tout l'agenda sportif 2020 qui évolue désormais au rythme de la propagation du Covid-19 et les organisations sportives internationales tentent de s'adapter.

La planète foot a déjà commencé à bousculer son calendrier, avec des reports de matches en Italie principalement, mais la grande inconnue concerne l'organisation de l'Euro (12 juin-12 juillet) éclaté dans douze pays du Vieux-Continent.

Le sujet s'est invité lundi au menu du comité exécutif de l'UEFA, à Amsterdam, une semaine avant le début des 8es de finale retour de la Ligue des champions.

Même si l'instance de gouvernance du football européen, contactée par l'AFP, assure que le coup d'envoi de l'Euro sera bel et bien donné à Rome pour Italie-Turquie le 12 juin 2020, dans quasiment 100 jours. "Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans le calendrier prévu", assure la Confédération européenne.

A Kuala Lumpur en Malaisie, la Confédération asiatique de foot, pour la zone-est, a validé le report en mai-juin des matches qui ne peuvent pas avoir lieu en mars-avril en raison du coronavirus, qui a également retardé la reprise des championnats chinois, coréens et japonais. Une autre réunion aura lieu dans cinq jours pour la zone asiatique Ouest.

- Pas d'inquiétudes pour les JO -

Par ailleurs, l'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé vendredi l'annulation de son symposium annuel prévu à Lausanne en mars, après que la Suisse, inquiète de la propagation de l'épidémie de coronavirus, a interdit tous les grands événements sur son territoire. De son côté l'agence antidopage chinoise a déjà annoncé suspendre ses contrôles "momentanément" à moins de cinq mois des Jeux olympiques de Tokyo, "dans un souci de protection de la santé".

Le Comité international olympique (CIO) affirme ne pas avoir pour l'instant de réelles inquiétudes concernant la tenue des JO de Tokyo, qui doivent s'ouvrir le 24 juillet. Son président Thomas Bach a assuré vendredi que le CIO était "totalement déterminé" à la tenue des Jeux.

De nombreux événements sportifs prévus en Chine ont d'ores et déjà été annulés. Parmi eux, le GP de Chine de Formule 1 (prévu le 19 avril à Shanghai), tandis que les Mondiaux d'athlétisme en salle (prévus du 13 au 15 mars à Nankin) ont été décalés à l'année prochaine.

Le virus Covid-19 originaire de Chine a tué plus de 3.000 personnes dans le monde, une barre franchie lundi matin. La France, nouveau foyer aigu de la contamination en Europe, recense au moins 130 cas et trois morts. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a porté en fin de semaine dernière le niveau de la menace à "très élevé", son degré maximum, et a averti que se croire à l'abri du Covid-19 serait une "erreur fatale", même si le taux de mortalité du virus semble être de 2% à 5%, selon elle.