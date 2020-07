Coronavirus - Nombre de contaminations record sur les dernières 24 heures

(Belga) Pas moins de 292.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistrées ces dernières 24 heures, ce qui constitue un record, souligne vendredi soir l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le continent américain a concentré le plus grand nombre de nouveaux cas, avec le Brésil (69.000) et les Etats-Unis (65.000) en tête. Ailleurs dans le monde, l'Inde a recensé 55.000 nouvelles infections. En Europe (25.000), c'est en Espagne que la situation a été la plus préoccupante (2.800). Le Comité d'urgence de l'OMS s'est réuni vendredi pour la quatrième fois afin de réévaluer la pandémie de Covid-19, "dont les effets se feront sentir pendant des décennies", selon le Directeur général de l'organisation. (Belga)