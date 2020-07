Coronavirus - Nouveau record de cas en Australie, principalement au Victoria berceau d'une seconde vague

(Belga) L'Australie a enregistré un nouveau record quotidien d'infections au Covid-19 avec un pic de 723 nouveaux cas recensés dans l'Etat du Victoria, berceau d'une seconde vague d'épidémie au sud du pays.

En dépit d'un reconfinement imposé depuis plus de trois semaines à Melbourne, capitale de l'Etat du Victoria, le rebond de l'épidémie ne faiblit pas, avec 723 nouveaux cas enregistrés dans cet Etat seulement. Le nombre d'infections a plus que doublé, alors que le compteur quotidien était de 295 cas enregistrés la veille. Les dernières 24 heures se sont aussi avérées plus fatales, avec 13 nouveaux décès. L'Etat du Victoria a une nouvelle fois resserré les règles sanitaires pour tenter de juguler l'épidémie, en étendant le port du masque obligatoire à tout le territoire fédéré où désormais plus de 10.000 personnes ont été infectées. Cette flambée persistante est attribuée aux infections dans les maisons de repos et à certains employés qui persistent à se rendre à leur travail en dépit de tests en cours ou positifs. Les théories du complot répandues sur les réseaux sociaux nuisent aussi au respect des mesures sanitaires. L'Etat du Victoria est coupé du reste du pays, alors que ses frontières ont été fermées dès début juillet. "Nous sommes désormais en "lockdown" depuis plusieurs semaines, et nous n'obtenons pas les résultats que nous pourrions espérer. Par conséquent, des mesures supplémentaires sont certainement nécessaires. Elles auront un impact sur l'économie - nous le comprenons. Mais en même temps, ne pas contenir cette épidémie aura cet effet aussi", a commenté le Premier ministre australien Scott Morrisson, cité par le média public ABC après l'annonce de ces chiffres records. Des clusters persistent en outre dans la première ville du pays, Sydney dans l'Etat voisin de Nouvelle-Galles du Sud, où 18 cas de Covid-19 ont été enregistrés en une journée, des proportions toutefois similaires aux jours passés. Face à ce maintien de l'épidémie en Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat du Queensland (nord) a annoncé fermer ses frontières aux arrivées en provenance de cet Etat à partir de samedi. Trois cas ont été enregistrés dans cette région au nord du pays. Le pays de 25 millions d'habitants a enregistré plus de 16.000 cas de Covid-19 depuis fin janvier, et 189 décès, dont plus de la moitié sont survenus dans l'Etat du Victoria seulement (105). (Belga)