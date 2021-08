Coronavirus - Nouveau record de contaminations par le coronavirus en Australie

(Belga) Un nouveau record de contaminations quotidiennes par le Sars-CoV-2 a été établi jeudi en Australie, l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud ayant signalé 681 nouveaux cas.

La Nouvelle-Galles du Sud a également enregistré un nouveau décès, portant le nombre de victimes du Covid-19 à 117 dans cet État depuis le début de la pandémie. Quelque 57 nouveaux cas ont par ailleurs été détectés dans l'État de Victoria et 16 dans le territoire de la capitale australienne, où se trouve la capitale Canberra. La Première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a déclaré que le confinement récemment mis en place dans la région de Nouvelle-Galles du Sud serait prolongé pour s'aligner sur le confinement du Grand Sydney, qui est en vigueur depuis plus de sept semaines, et le restera au moins jusqu'au 28 août. Un nombre record de 110.000 habitants de la Nouvelle-Galles du Sud avaient été vaccinés contre le coronavirus mercredi, 53% d'entre eux ayant reçu au moins une dose et 28% étant entièrement immunisés. L'Australie, avec ses 25 millions d'habitants, a longtemps réussi à lutter contre la pandémie grâce à des mesures extrêmement strictes. Cependant, une grande partie de la population est de nouveau confinée en raison de la propagation du variant Delta, plus contagieux, et de la lenteur avec laquelle la campagne de vaccination s'est mise en route. Au total, plus de 40.700 contaminations par le coronavirus ont été enregistrées jusqu'à présent et 970 personnes sont décédées des suites de la maladie. (Belga)