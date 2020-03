Le bilan du Coronavirus: l'Italie à l'arrêt, les Etats-Unis se réveillent

De plus en plus de cas dans le monde, des écoles fermées par milliers, des événements annulés: le virus Covid-19 perturbe l'activité humaine sur l'ensemble du globe. Voici le bilan de ce jeudi matin.

Le bilan des personnes qui ont succombé au coronavirus en Chine a franchi la barre des 3.000 morts suite à l'annonce de 31 nouveaux décès, ont expliqué jeudi matin les autorités chinoises. Au moins 3.012 personnes ont péri en Chine (sans compter Hong Kong ni Macao) depuis l'apparition de l'épidémie en décembre à Wuhan, capitale de la province centrale du Hubei.

La quarantaine à laquelle Wuhan et sa province sont soumises depuis fin janvier, ainsi que la limitation des voyages dans le pays, semblent porter leurs fruits, avec une tendance à la baisse des nouveaux décès ces dernières semaines.

La Chine s'inquiète désormais de la venue du virus depuis l'étranger, car l'épidémie de Covid-19 est maintenant présente dans 80 autres pays et territoires.

Il y a donc toujours 23 cas avérés en Belgique depuis le début de la crise sanitaire, et pas de nouveaux cas depuis ce mercredi matin, a priori.

290 millions d'élèves privés d'école

Pour plus de précision sur la répartition du virus, consultez cette carte mise à jour en temps réel (même si elle accuse parfois un peu de retard) par des chercheurs d'une université américaine:

Du fait de l'épidémie, 13 pays ont été contraints de fermer toutes leurs écoles, affectant la scolarité de plus de 290 millions d'élèves dans le monde, selon l'Unesco, qui parle d'un "chiffre sans précédent".

L'Italie, premier foyer européen, qui a passé mercredi la barre des cent morts (107 morts pour 3.089 cas), a pris des mesures exceptionnelles: toutes les écoles et universités seront fermées à partir de jeudi et jusqu'au 15 mars (voir détails).

La Corée du Sud, deuxième plus gros foyer de contaminations après la Chine (5.766 contaminations, dont 35 décès), les vacances ont été prolongées de trois semaines dans les écoles et les crèches.

En Iran, où les autorités ont fait état de 15 nouveaux décès (92 morts au total, 2.922 cas), les établissements scolaires ont également été fermés, les événements culturels et sportifs suspendus et les heures de travail réduites dans les administrations.

La Hongrie et la Slovénie connaissent leurs premiers cas. Un deuxième décès a été recensé en Espagne : un homme de 82 ans qui souffrait par ailleurs de maladies chroniques.

Aux Etats-Unis, où 11 morts ont été recensés avec deux décès supplémentaires, l'épidémie est désormais dans toutes les têtes et inquiète l'ensemble des secteurs d'activité, selon une étude de la Banque centrale américaine. La Californie, en état d'urgence, retient au large de ses côtes un navire de croisière pour procéder à des tests à bord où une vingtaine de cas suspects ont été détectés.

L'Australie a confirmé son deuxième décès dû au Covid-19 jeudi. La patiente était une femme de 95 ans qui a succombé dans la nuit après avoir été infectée par un membre du personnel médical dans une maison de repos à Sydney.

Des conséquences étonnantes

Victime collatérale du virus: la compagnie aérienne britannique Flybe a annoncé jeudi cesser ses activités "avec effet immédiat", plombée par une chute brutale du trafic aérien dans le monde.

Le nouveau coronavirus affecte dorénavant tous les continents, sauf l'Antarctique, et perturbe la vie quotidienne dans un nombre croissant de pays.

Face au danger, les autorités annulent ou reportent tout événement ou rassemblement susceptible de propager la maladie.

A Londres, les producteurs du nouveau James Bond, "No time to die" ("Mourir peut attendre") ont annoncé le report de sa sortie mondiale en novembre.

Les compétitions sportives sont également chamboulées: en Italie, toutes les rencontres, y compris les matches de football, devront se tenir à huis clos jusqu'au 3 avril.

Le sort de deux événements sportifs majeurs est en suspens: l'Euro de football (12 juin-12 juillet) et les Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet-9 août).

Les rassemblements religieux sont également ciblés. L'Arabie saoudite a décidé de suspendre "temporairement" la Omra, le petit pèlerinage musulman entrepris tout au long de l'année.

En France, le sanctuaire de Lourdes, qui attire chaque année des millions de pèlerins catholiques, a annoncé qu'il fermait ses piscines, les bassins sacrés où environ 350.000 personnes s'immergent chaque année.

L'Africa CEO Forum d'Abidjan, qui devait rassembler les 9 et 10 mars 1.800 décideurs économiques et politiques dont plusieurs chefs d'Etat, a été "reporté à une date ultérieure".

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be