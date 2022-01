Coronavirus - Pays-Bas: assouplissement des mesures sanitaires, l'horeca et la culture restent fermés

(Belga) Le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a annoncé vendredi soir l'assouplissement de certaines restrictions anti-Covid19, parmi les plus contraignantes d'Europe, en autorisant les commerces, salles de sport, coiffeurs et sex-shop à rouvrir. Les bars, restaurants, cafés et les établissements culturels resteront pour leur part fermés jusqu'au 25 janvier au moins.

M. Rutte a estimé que l'assouplissement des contraintes était un "moment formidable" pour les Pays-Bas, qui ont passé Noël et le Nouvel An confinés, les restrictions ayant été renforcées le 19 décembre. Les commerces peuvent ouvrir jusqu'à 17H00 à partir de samedi, de même que les clubs de sport et l'enseignement supérieur. Les écoles ont rouvert le 10 janvier. Le nouveau ministre de la Santé Ernst Kuipers a déclaré que le gouvernement avait décidé d'assouplir les contraintes en raison de la baisse des hospitalisations malgré une vague de contaminations par le variant Omicron. M. Rutte a cependant expliqué qu'il était trop tôt pour rouvrir les bars et autres établissements de restauration, mettant en garde contre ces nouvelles contaminations qui pourraient bientôt, selon lui, atteindre 75.000 ou 80.000 par jour aux Pays-Bas. (Belga)