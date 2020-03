Coronavirus - Pays-Bas: le nombre de décès grimpe à 136

(Belga) Les Pays-Bas ont enregistré 30 décès supplémentaires en raison du nouveau coronavirus, indique samedi l'Institut royal néerlandais de santé publique et d'environnement (RIVM). Le total de décès se porte donc désormais à 136.

On dénombre aussi 637 contaminations supplémentaires depuis vendredi, ce qui donne un total de 3.631. L'âge des personnes décédées se situe entre 63 et 95 ans. La plupart ont entre 80 et 84 ans. L'essentiel des personnes infectées habite les provinces de Brabant septentrional (1.180), de Hollande méridionale (486), de Hollande septentrionale (461) et du Limbourg néerlandais (418). Les services de soins intensifs accueillent 285 malades confirmés. (Belga)