Coronavirus - Plus de 1.200 morts aux Etats-Unis en 24 heures

(Belga) Les Etats-Unis ont enregistré 1.260 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures, un bilan journalier stable par rapport à la veille, selon le comptage à 20h30 vendredi (2h30 en Belgique samedi) de l'université Johns Hopkins.

Cela porte à plus de 95.921 le nombre total de morts déplorés dans le pays, de loin le plus endeuillé au monde en valeur absolue, où quelque 1,6 million de cas ont été recensés depuis le début de la pandémie de Covid-19. Malgré ces chiffres élevés, les 50 Etats américains ont entamé un déconfinement partiel et progressif, en conservant certaines restrictions sur les rassemblements afin de freiner la propagation du virus. Le président Donald Trump a appelé vendredi à la réouverture immédiate des lieux de culte aux Etats-Unis. "Je considère les lieux de culte -- comme les églises, les synagogues et les mosquées -- être des lieux essentiels qui prodiguent des services indispensables", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. (Belga)