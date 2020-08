Coronavirus - Plus de 120.000 morts du coronavirus au Brésil

(Belga) Six mois après avoir recensé son premier cas de Covid-19, le Brésil a atteint samedi le seuil des 120.000 morts liés à l'épidémie, a annoncé le ministère de la Santé.

Le nombre de décès officiellement enregistré s'élève exactement à 120.262, après les 758 recensés lors des dernières 24 heures. Les contaminations ont parallèlement augmenté de 41.350, pour atteindre le total de 3.846.153. Peuplé de 212 millions d'habitants, le plus grand pays d'Amérique latine est le deuxième le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, derrière les Etats-Unis. Contrairement à l'Europe et à l'Asie, où les courbes de contamination et de décès ont augmenté rapidement avant de chuter à l'issue de plusieurs semaines de confinement, le Brésil semble bloqué depuis trois mois dans un interminable plateau, avec environ 1.000 décès quotidiens en moyenne et de nombreuses disparités entre les régions. (Belga)