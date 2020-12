Coronavirus - Plus de 18 millions de cas aux Etats-Unis

(Belga) Les Etats-Unis ont dépassé lundi la barre des 18 millions de cas recensés de coronavirus, avec plus de 319.000 morts depuis le début de la pandémie, selon l'université Johns Hopkins dont le comptage fait référence.

Le pays, le plus touché du monde en valeur absolue, est confronté à un rebond spectaculaire de l'épidémie. Il comptait précisément lundi soir 18.006.061 cas. Ce nouveau palier est franchi alors que les Etats-Unis ont commencé leur campagne de vaccination, après qu'une autorisation d'urgence a été accordée aux vaccins de Pfizer/BioNTech et Moderna. Pour donner l'exemple et rassurer les sceptiques, le président élu Joe Biden, 78 ans, a reçu lundi en direct devant les caméras de télévision la première dose d'un vaccin contre le Covid-19. Le vice-président sortant Mike Pence a lui aussi été vacciné vendredi, également en public, ainsi que plusieurs hauts dirigeants du Congrès américain. (Belga)