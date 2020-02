Coronavirus - Plus grand nombre de cas quotidiens en Corée du Sud, trois morts de plus

(Belga) La Corée du Sud a recensé samedi trois nouveaux décès et 594 cas supplémentaires de contamination au coronavirus, la plus forte hausse quotidienne à cette date qui porte le total à 2.931 personnes infectées, selon les autorités sanitaires.

Trois femmes ont succombé au Covid-19 dans la région de Daegu (sud), portant à 16 le bilan des décès dans le pays, ont indiqué dans un communiqué les autorités sanitaires sud-coréennes. Cette région concentre plus de 90% des nouveaux cas, ont-elles ajouté. L'épidémie semble loin d'être endiguée: elle s'est propagée au sein de l'Eglise Shincheonji de Jésus, groupe religieux dont 210.000 membres ont été appelés à se faire examiner. Environ la moitié des cas y seraient liés. Daegu, quatrième ville du pays avec 2,5 millions d'habitants, offre le visage d'une ville fantôme, avec des rues désertes, hormis devant les pharmacies et magasins qui vendent des masques de protections. Le gouvernement a exhorté la population à éviter généralement de se regrouper, et à rester chez soi en cas de symptômes comme la fièvre ou les difficultés respiratoires. Le confinement de la ville, calqué sur l'exemple de Wuhan en Chine, n'est cependant pas prévu à ce stade.