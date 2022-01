Coronavirus: plusieurs pays européens lèvent des mesures sanitaires

Face à ce variant Omicron qui s'avère moins virulent, de plus en plus de pays européens annonce la levée d'une partie, ou de toutes, leurs mesures sanitaires. C'est le cas, notamment, au Danemark, en Espagne, en Italie, et aussi en Grande-Bretagne.

Aujourd'hui, la Grande-Bretagne a levé presque toutes ses restrictions. Plus de pass sanitaire imposé dans les boîtes de nuit et grands événements et plus d'obligation de porter le masque.

Même décision pour le gouvernement danois. A partir du 1er février, fini le pass sanitaire, le port du masque ou encore la fermeture anticipée des bars et restaurants. Les autorités estiment que la couverture vaccinale est suffisante face au variant Omicron. "Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons réussi. Nous sommes prêts à sortir de l'ombre du coronavirus. Nous disons adieu aux restrictions et bonjour à la vie que nous connaissions avant le covid", a déclaré Mette Frederiksen, la première ministre danoise.

A partir de demain, la région espagnole de Catalogne laisse également tomber le pass sanitaire dans les bars, les restaurants et les salles de sport. Elle le juge peu efficace face au variant Omicron.

Aux Pays-Bas, les restrictions s'allègent également après un mois et demi de confinement. Le pays rouvre ses cafés, restaurants et salles de spectacle.

L'Italie, quant à elle, allège ses restrictions pour les voyageurs européens. A partir de février, les non-vaccinés ne devront plus respecter de quarantaine à leur arrivée et les vaccinés ne devront pas, en plus, présenter un test négatif.