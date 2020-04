Coronavirus - Possible reprise partielle dans l'État de New York après le 15 mai

(Belga) Certaines activités manufacturières et des chantiers pourraient reprendre dans l'État de New York après le 15 mai, a indiqué dimanche le gouverneur Andrew Cuomo.

Il a néanmoins précisé que cette reprise devrait avoir lieu, dans un premier temps, dans la partie nord de l'État, et pas dans la ville de New York. "Le sud de (l'État de) New York", où se trouve la capitale économique du pays, "sera un peu plus compliqué", a expliqué Andrew Cuomo. Un travail de coordination est en effet nécessaire en amont avec les zones limitrophes de la ville, où vivent beaucoup de personnes qui travaillent ordinairement à New York, a-t-il précisé. Le 15 mai correspond à la date jusqu'à laquelle le gouverneur a, pour l'instant, prolongé les mesures de confinement. Le redémarrage de certaines activités manufacturières et de construction constitue la première phase du plan de reprise. Il est prévu un délai de deux semaines au minimum avant d'entamer la deuxième phase, qui inclut la réouverture d'autres commerces ou bureaux, pour s'assurer que la première phase n'a pas engendré une résurgence de la pandémie. Le gouverneur a bien précisé que cette réouverture était conditionnée à une poursuite de la baisse des hospitalisations d'ici au 15 mai. L'État de New York a enregistré durant les dernières 24 heures 367 décès des suites du Covid-19, soit le plus faible total depuis le 30 mars (332). La pandémie de coronavirus a fait, à ce jour, 16.966 morts dans l'État de New York. Avant de pouvoir rouvrir des bureaux ou un commerce, une entreprise devra présenter aux autorités sanitaires un plan de prévention des risques de transmission du virus. Le gouverneur a indiqué qu'une sortie à grande échelle du confinement ne pourra se faire qu'avec la réouverture des écoles, pour permettre aux parents d'aller travailler. Si les écoles de l'État sont pour l'instant fermées, aucune décision définitive n'a été prise, au niveau de l'État, quant à une possible réouverture, même si le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé l'annulation de la fin de l'année scolaire. Beaucoup d'écoles étudient actuellement la possibilité de rester ouvertes durant l'été, a révélé le gouverneur, "pour rattraper une partie du temps perdu". (Belga)