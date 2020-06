Coronavirus - Pour Trump, le bilan du Covid-19 pourrait atteindre 150.000 morts aux Etats-Unis

(Belga) Le bilan de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis pourrait dépasser le seuil des 150.000 morts, contre 120.000 victimes jusqu'ici, a estimé lundi le président américain Donald Trump.

Le bilan actuel est "probablement de 115 (115.000) mais ça pourrait aller un peu au-dessus, jusqu'à 150 (150.000), voire au-delà, mais nous aurions perdu 2 à 4 millions de vies" si le pays n'avait pas pris de mesures pour ralentir la propagation du virus, a fait valoir Donald Trump dans un entretien au réseau de chaînes câblées Spectrum News. Le président américain faisait référence au modèle de l'Imperial College of London, qui annonçait, mi-mars, un bilan possible de 2,2 millions de décès aux Etats-Unis si aucune mesure n'était prise. Selon l'université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière, le bilan du coronavirus aux Etats-Unis atteignait lundi 120.000 morts. "Nous avons fait du bon boulot et maintenant, nous remettons le pays sur pieds", a déclaré le chef de l'Etat, lors d'un entretien réalisé à la Maison Blanche. Interrogé sur l'opportunité d'organiser de nouveaux meetings de campagne alors que plusieurs Etats du Sud et de l'Ouest du pays connaissent une flambée de nouveaux cas de Covid-19, Donald Trump a assuré que la sécurité sanitaire n'était pas négligée. "Nous sommes toujours préoccupés par la sécurité", a-t-il dit. "Nous voulons nous débarasser de cette chose." Le président américain doit se rendre à Phoenix mardi pour une allocution destinée à des jeunes sympathisants, même s'il ne s'agit pas officiellement d'une réunion de campagne. (Belga)