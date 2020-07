Coronavirus - Près de 1.400 morts en 24h aux Etats-Unis

(Belga) Les Etats-Unis ont enregistré jeudi 1.379 nouveaux décès dus au coronavirus en une journée, selon le comptage quotidien de l'université Johns Hopkins. C'est le troisième jour consécutif où le pays compte plus de 1.200 morts en 24 heures, selon l'université, qui actualise ses chiffres en continu.

De loin les plus touchés au monde en valeur absolue, les Etats-Unis déplorent au total 151.826 décès liés au Covid-19. La première puissance mondiale a d'autre part recensé 72.238 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures alors que le nombre total d'infections diagnostiquées sur le sol américain depuis le début de la pandémie est de presque 4,5 millions (dont 1,4 million de personnes déclarées guéries). Après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, les Etats-Unis voient depuis fin juin l'épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l'ouest du pays. La Floride inquiète particulièrement. Elle a enregistré jeudi 253 nouveaux décès dus au nouveau coronavirus, un record dans cet Etat touristique. Le "Sunshine State" a récemment dépassé New York - longtemps épicentre de l'épidémie américaine au printemps - en nombre de cas recensés. Il se situe en deuxième position derrière la Californie, dont la population est deux fois plus importante que celle de la Floride. (Belga)