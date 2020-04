Coronavirus - Près de 35.000 soldats américains mobilisés dans la lutte contre le Covid-19

(Belga) Près de 35.000 militaires ont déjà été mobilisés pour lutter contre le coronavirus aux Etats-Unis. Environ 19.700 soldats de la Garde nationale épaulent les autorités locales afin de contenir l'expansion du virus tandis que 15.000 militaires construisent des hôpitaux de campagne dans les régions les plus touchées sous la direction de la FEMA, a indiqué le Pentagone vendredi.

La marine américaine a également mis à disposition deux navires-hôpital comprenant chacun un millier de marins environ. Les bateaux doivent soulager les hôpitaux de Los Angeles et New York. Près d'un millier de militaires ont par ailleurs été contaminés par le Sars-CoV-2 de même que 500 personnels civils et membres de famille, a précisé le ministère américain de la Défense. (Belga)