Coronavirus - RÉPONSE à vos questions: où en est le virus en Chine?

Vous continuez à nous adresser vos questions sur le coronavirus via le bouton orange Alertez-nous. Dimanche soir, Laura nous a demandé où en était l'épidémie en Chine. Voici la réponse.

"Qu'en est-il de la propagation de la maladie en Chine ? Nous entendons que le taux a diminué ou est plus ou moins stable et maintenant nous lisons qu’elle a à nouveau augmenté" écrivait Laura dimanche via le bouton orange Alertez-nous.

La réponse à cette question est fournie par l'Agence France Presse ce lundi matin.

L'épidémie de Covid-19 semble faiblir en Chine, où des mesures de quarantaine draconiennes ont visé plus de 50 millions de personnes. En dehors de la province du Hubei, à l'épicentre de l'épidémie, une reprise de l'activité, paralysée depuis fin janvier, est perceptible dans le pays, avec la réapparition de quelques embouteillages à Pékin aux heures de pointe.

Les autorités ont annoncé lundi 42 nouveaux décès, portant le bilan de la maladie dans le pays à 2.912 morts. Les 202 nouveaux cas signalés lundi en Chine continentale constituent toutefois le plus faible chiffre quotidien depuis fin janvier.

En dehors de la Chine



Si l'épidémie semble amorcer une phase déclinante en Chine, elle commence seulement dans d'autres pays du monde.

En Italie, quelque 500 nouveaux cas ont été recensés dimanche, un bond spectaculaire qui porte le nombre de contagions à près de 1.700 dans le pays. Cinq nouveaux décès ont par ailleurs été rapportés, portant le bilan à 34 morts dans la péninsule, toujours dans trois régions du nord du pays: Lombardie, Emilie-Romagne et Vénétie.



Quant à la Corée du Sud, le deuxième pays le plus touché après la Chine, elle a recensé lundi près de 500 cas supplémentaires et quatre nouveaux décès, pour un total de plus de 4.000 contaminations, dont 22 mortels.



La France, nouveau foyer aigu de la contamination en Europe, recense 130 cas et deux morts.

Aux États-Unis, un second décès causé par le virus a été enregistré.