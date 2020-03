Coronavirus - Report à mai des législatives en Syrie

(Belga) Les élections législatives en Syrie, prévues le 13 avril, ont été reportées à titre de "précaution" contre le nouveau coronavirus, a annoncé samedi le régime même si aucun cas n'a été officiellement signalé dans le pays en guerre.

Le scrutin aura lieu le 20 mai, a annoncé la présidence à Damas sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux. Les autorités religieuses ont pour leur part suspendu jusqu'au 4 avril la prière hebdomadaire du vendredi ainsi que toute prière groupée dans les mosquées. Vendredi, le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles, universités et instituts techniques privés et publics jusqu'au 2 avril. Il a aussi décrété "l'arrêt de toutes les activités scientifiques, culturelles, sociales et sportives" ainsi que "l'interdiction des chichas dans les cafés et restaurants". Le même jour, le ministère de la Santé a une nouvelle fois affirmé qu'il n'existait pas de cas de l'épidémie Covid-19 en Syrie. Ces démentis répétés ont suscité le doute, notamment sur les réseaux sociaux, d'autant que les cinq pays riverains -Irak, Turquie, Liban, Jordanie, Israël- ont tous enregistré des cas, et parfois des décès, liés au nouveau coronavirus. La guerre en Syrie entre dimanche dans sa dixième année. Le régime, aidé des alliés russe et iranien, a réussi à reprendre plus de 70% du territoire. Quelques régions lui échappent toujours, y compris la province d'Idleb (nord-ouest), dernier bastion djihadiste et rebelle. Le risque d'une propagation du virus est préoccupant à Idleb, avec une densité de population très élevée et des services médicaux et sanitaires plus que limités. Cette province a été la cible ces derniers mois de bombardements dévastateurs du régime et russes, avant une trêve décrétée début mars. Près d'un million de personnes ont été déplacées depuis décembre selon l'ONU, vivant aujourd'hui dans des conditions précaires. Les autorités locales d'Idleb ont annoncé la fermeture à partir de dimanche des écoles et universités pendant une semaine. Tout comme l'administration kurde dans des régions du nord-est du pays, qui a annoncé samedi la fermeture jusqu'à nouvel ordre des écoles et universités ainsi que des postes-frontières avec l'Irak, qui ne pourront être empruntés que par les résidents des territoires kurdes. (Belga)