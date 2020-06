Coronavirus - Retour au confinement dans deux régions du Panama

(Belga) Le gouvernement panaméen a ordonné samedi le retour au confinement dans la capitale et dans une province voisine après une flambée de cas de nouveau coronavirus, une semaine après l'assouplissement des mesures.

"A partir de ce lundi 8 juin, la mesure de restriction de mobilité sera de nouveau en vigueur par tranches horaires selon le sexe et le numéro de carte d'identité dans les provinces de Panama et de Panama Ouest comme auparavant", a annoncé une responsable de la Santé, Nadja Porcell. Le Panama avait rouvert lundi les secteurs du bâtiment ainsi que certaines mines et industries. A cette occasion, le confinement avait été remplacé par un couvre-feu nocturne. Le retour au confinement, selon Mme Porcell, est dû à l'augmentation des cas de Covid-19 ces derniers jours et au non-respect des mesures de prévention, telles que le port de masques faciaux et l'évitement des attroupements dans les magasins et les transports publics. Le Panama compte 386 décès et plus de 16.000 cas de contamination au Covid-19, les bilans les plus graves en Amérique centrale. Malgré ces nouvelles mesures restrictives, les secteurs économiques rouverts pourront poursuivre leurs activités. (Belga)