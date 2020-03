Coronavirus - San Francisco et l'Etat de Washington interdisent les grands rassemblements

(Belga) L'Etat de Washington et la ville de San Francisco, en Californie, ont interdit mercredi les grands rassemblements, les autorités tentant de contenir la propagation du nouveau coronavirus sur la côte ouest américaine.

L'Etat de Washington a proscrit les foules de plus de 250 personnes dans ses régions les plus durement touchées par l'épidémie, dont la ville de Seattle, a annoncé mercredi le gouverneur Jay Inslee en laissant entendre que les restrictions pourraient être étendues à d'autres comtés dans les prochains jours. Cet Etat du nord-ouest est devenu l'épicentre américain du virus, avec un total de 24 décès jusqu'à présent sur la trentaine recensée dans le pays. Au moins 19 de ces décès sont liés au Life Care Center, un établissement médicalisé pour personnes âgées. L'interdiction touche notamment les événements sportifs et religieux, les festivals, les concerts et les défilés. Elle sera en vigueur jusqu'à la fin du mois de mars, mais il est "très probable" qu'elle soit prolongée, a fait savoir le gouverneur, avançant la nécessité pour l'Etat "de prendre des mesures plus générales et agressives pour ralentir la propagation de cette épidémie". San Francisco, en Californie, a également interdit tous les rassemblements de 1.000 personnes ou plus. La mesure doit durer deux semaines, mais pourrait aussi être prolongée. "Nous savons que cet ordre est gênant, mais il est important pour la santé publique", a déclaré la maire London Breed. Plus de 150 cas de coronavirus avaient été relevés mardi en Californie, selon le gouverneur Gavin Newsom. Des équipes sportives ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour respecter ces nouvelles interdictions. L'équipe de baseball des Mariners de Seattle a publié dans un communiqué qu'elle cherchait à reporter les matchs d'ouverture de sa saison 2020, qui devait commencer le 26 mars. Les Etats-Unis ont dépassé mardi la barre des 1.000 cas d'infection au nouveau coronavirus, selon l'université américaine Johns Hopkins, et 31 personnes en sont mortes, selon les Centres américains de contrôle des maladies (CDC). (Belga)