Coronavirus - Sydney assouplit légèrement les restrictions pour Noël

(Belga) Sydney a légèrement assoupli mercredi les restrictions à l'occasion de Noël, la plus grand ville d'Australie ayant enregistré pour la deuxième journée consécutive moins de dix cas de coronavirus.

Huit nouveaux cas ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures lors d'une intense campagne de dépistage et de traçage, conduisant les autorités à autoriser tous les habitants à recevoir des invités à l'occasion des festivités de fin d'année. "Tout le monde a eu une année très difficile", a déclaré Gladys Berejiklian, la Première ministre de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud en annonçant un "léger" assouplissement des restrictions durant trois jours. Mme Berejiklian a indiqué que la majorité des habitants de Sydney seront autorisés à inviter dix adultes chez eux, ce chiffre sera cependant limité à cinq dans les quartiers situés au niveau de l'épicentre de l'épidémie. Un faible nombre de nouveaux cas - 16 au cours des 48 dernières heures - dont l'origine est dans la plupart des cas connue rend cet assouplissement possible, a-t-elle souligné. Le foyer épidémique apparu la semaine dernière le long du littoral au nord de Sydney s'établit à un peu moins de 100 cas. Ces derniers jours, le centre de cette ville de quelque 5 millions d'habitants, généralement très animé en cette période de l'année, était désert et un grand nombre d'habitants ont afflué vers les centres de dépistage. Ce week-end, les habitants de plusieurs quartiers situés sur la côte nord de la ville, ont reçu l'ordre de demeurer chez eux. Les plages, bars et hôtels de cette zone ont été fermés alors que autres habitants ont été invités à rester autant que possible au sein de leur domicile. Mme Berejiklian s'est félicitée de la manière dont la population a réagi aux mesures tout en exhortant les habitants de Sydney à être raisonnables. "La dernière chose que nous voulons faire est de transmettre malencontreusement la maladie à ceux qui nous sont les plus proches et les plus chers", a-t-elle déclaré. L'Australie a dans son ensemble plutôt bien réussi à contenir la pandémie, imposant des mesures de restriction très sévères et d'envergure dès l'apparition de foyers épidémiques. (Belga)