Coronavirus - Thaïlande: confinement local autour du plus grand marché de produits de la mer du pays

(Belga) La Thaïlande a imposé samedi un confinement autour du plus grand marché de produits de la mer du pays, près de Bangkok, où a été détecté une reprise locale de l'épidémie de Covid-19.

Si le royaume a été le premier pays à repérer un cas d'infection en dehors de la Chine au début de l'année, il a été relativement épargné par la pandémie avec un peu plus de 4.000 cas et 60 morts signalés. Mais samedi soir, les autorités ont annoncé 548 nouveaux cas de contamination liés au marché de crustacés de Mahachai, à moins d'une heure de route du centre de la capitale Bangkok. Les autorités locales ont imposé un confinement strict et un couvre-feu autour du marché jusqu'au début du mois de janvier. Il concerne les écoles, les stades, les terrains de jeux et les centres commerciaux, mais les élections locales de dimanche devraient se tenir comme prévu à condition que les électeurs portent des masques de protection. Selon les autorités sanitaires, "90% (des cas) ne montrent pas de symptômes, et la plupart sont des travailleurs étrangers", notamment birmans, qui n'ont désormais pas le droit de quitter la province. (Belga)