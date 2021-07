Coronavirus - Très légère stabilisation de l'augmentation des nouvelles infections aux Pays-Bas

(Belga) Le coronavirus a été détecté chez 11.134 personnes aux Pays-Bas, entre vendredi matin et samedi matin. C'est le troisième jour consécutif où le nombre de tests positifs dépasse les 11.000.

Toutefois, le nombre de nouvelles infections a légèrement diminué (-190) par rapport à vendredi, lorsque l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) avait enregistré 11.324 tests positifs. Aucun nouveau décès n'a été signalé depuis vendredi. En revanche, l'augmentation du nombre de patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux se poursuit, à un niveau qui erste cependant bas. Il y a maintenant 284 patients hospitalisés, soit dix-neuf de plus que vendredi et un chiffre au plus haut depuis le début du mois. Il y a actuellement 77 patients Covid dans les unités de soins intensifs. (Belga)