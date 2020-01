Coronavirus - Trois Japonais évacués de Wuhan sont infectés

(Belga) Trois des 206 passagers japonais évacués mercredi de Wuhan sont contaminés par le coronavirus apparu dans cette ville du centre de la Chine, a annoncé jeudi matin le ministre de la Santé du Japon.

Les résultats des tests sont positifs pour ces trois cas qui viennent s'ajouter aux huit déjà recensés précédemment. "Une des trois personnes rapatriées testées positives a développé des symptômes, mais pas les deux autres", a précisé le ministre Katsunobu Kato devant des parlementaires réunis en commission. Les tests n'ont pas encore été effectués pour les 210 autres Japonais rapatriés jeudi matin par un deuxième avion. Les trois Japonais infectés rapatriés vont être traités dans un hôpital de Tokyo spécialement préparé à l'accueil de ce type de patients, a précisé le Premier ministre Shinzo Abe, également présent au Parlement. Sur les onze cas dénombrés au total dans l'archipel, deux ont été avec certitude contaminés au Japon: il s'agit d'un chauffeur de car japonais qui a transporté des touristes de Wuhan et d'une guide japonaise qui les accompagnait, ont précisé les autorités nippones. "Avec cette contamination d'humain à humain au Japon (et non en Chine), nous avons atteint un nouveau stade", a souligné M. Kato. (Belga)