Coronavirus - Trump s'est soumis au test, résultats bientôt connus

(Belga) Donald Trump a annoncé samedi avoir finalement été testé au coronavirus la veille, un test dont les résultats sont attendus prochainement.

"J'ai fait le test hier soir", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche, après avoir expliqué vendredi encore ne pas en avoir besoin puisqu'il ne présentait aucun symptôme. Le résultat sera connu dans "un jour ou deux", a-t-il ajouté. Avant de quitter la salle de presse de la Maison Blanche, le milliardaire républicain de 73 ans a précisé que sa température - qui avait été prise comme celle de toutes les personnes présente dans cette enceinte - était "totalement normale". L'inquiétude grandissait devant le refus du président des Etats-Unis de se faire tester, alors qu'il a été en contact le week-end dernier dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, avec deux personnes testées positives au coronavirus. La Maison Blanche a également annoncé samedi qu'elle prendrait dorénavant la température de "toutes les personnes en contact étroit" avec Donald Trump et son vice-président Mike Pence, "par précaution" face à la propagation du Covid-19. Au moins un journaliste n'a pas pu entrer dans la salle de presse samedi en raison d'une température corporelle trop élevée. Vendredi, pendant une conférence de presse, le président avait serré à plusieurs reprises des mains, en allant à l'encontre des recommandations sanitaires. "Détendez-vous. Les gens viennent vers moi. Ils serrent la main. Ils tendent leur main. C'est comme un réflexe naturel. Et nous sommes tous en train de nous en débarrasser", s'est-il justifié samedi. "Peut-être que les gens ne devraient plus se serrer la main pendant longtemps, parce que cela transmet la grippe et d'autres choses", a-t-il ajouté. (Belga)