Coronavirus - Turquie: le cap des 500 morts du coronavirus atteint

(Belga) Le cap des 500 morts du nouveau coronavirus a été atteint en Turquie où le nombre de cas confirmés approche les 24.000, a annoncé samedi le ministre de la Santé, Fahrettin Koca.

La plupart des cas ont été enregistrés dans la capitale économique turque, Istanbul. Au cours des dernières 24 heures, 76 personnes sont mortes victimes du virus, portant le nombre total de décès à 501, selon les chiffres donnés par M. Koca. Il a par ailleurs précisé que 19.664 tests avaient été effectués ces dernières 24 heures, soit le plus grand nombre depuis leur mise en place. Parmi les mesures prises en Turquie contre la propagation du virus, figurent la fermeture des écoles, l'interruption des liaisons aériennes et l'interdiction des rassemblements. Le confinement général de la population n'a pas encore été décrété par le président Recep Tayyip Erdogan, qui a en revanche ordonné vendredi le confinement des moins de 20 ans à partir de minuit. Il a également imposé le port du masque. Au lendemain de ces annonces, les contrôles ont été renforcés dans l'espace public, notamment dans les endroits fréquentés comme les marchés et les ferries à Istanbul. (Belga)