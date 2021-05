Coronavirus: un couple d'Indiens se marie en avion avec 161 invités pour éviter les règles Covid (vidéo)

(c) @DonthuRamesh sur Twitter

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 3.465.398 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi. Après les Etats-Unis (590.262), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (449.068), l'Inde (303.720), le Mexique (221.647) et le Royaume-Uni (127.721). Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Le chef de l'ONU Antonio Guterres a appelé le monde à aller au-delà de la solidarité et entrer en "économie de guerre" contre la pandémie de coronavirus, à l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé lundi.

Malte champion d'Europe de la vaccination

Malte, champion européen des vaccinations contre le Covid-19, a injecté une première dose à 70% de sa population, a annoncé lundi le ministère maltais de la Santé. Le plus petit pays de l'UE, qui compte une population d'environ 500.000 personnes, estime avoir atteint "l'immunité collective", en avance sur ses prévisions initiales, même si ce terme est généralement réservé à un taux supérieur.



Pékin dément que trois chercheurs ont eu le Covid fin 2019



La Chine a démenti lundi que trois chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan, ville un temps épicentre de la pandémie, aient été atteints d'une maladie qui a nécessité des soins hospitaliers avant que le virus ne se répande dans le monde. Disant se baser sur un rapport du renseignement américain, le Wall Street Journal affirme que trois chercheurs du laboratoire chinois ont été atteints dès novembre 2019 de "symptômes compatibles à la fois avec ceux du Covid-19 et une infection saisonnière".

Mariage en avion en Inde

Un couple indien a affrété un avion pour se marier dans les nuages devant 161 invités, en violation des restrictions anti-Covid, a rapporté la presse lundi. L'autorité de l'aviation civile indienne a ordonné une enquête et a suspendu l'équipage de l'appareil, ont précisé des sources officielles. La plupart des Etats en Inde - qui a dépassé lundi le seuil des 300.000 morts du coronavirus - autorisent la présence de 50 invités au maximum lors des mariages. Le couple - dont l'identité n'a pas été dévoilée - se sont dit "oui" dimanche au moment où l'avion de la compagnie SpiceJet, qui se rendait à Bangalore (sud), survolait le temple de Minakshi, à Madurai, dans l'État du Tamil Nadu (sud), a affirmé le journal Hindustan Times. Des vidéos et des photos des festivités à bord, montrant des invités avec des fleurs autour du cou et prenant des selfies, ont été postées sur les réseaux sociaux, mais n'ont pas pu être authentifiées dans l'immédiat par l'AFP.





Washington déconseille les voyages au Japon

Les Etats-Unis ont recommandé lundi à leurs ressortissants de ne pas voyager au Japon, pays hôte des Jeux olympiques cet été, en raison des risques liés à la pandémie de Covid-19.

Etat d'urgence à Haïti

Les autorités haïtiennes ont déclaré lundi l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du pays pour une période de huit jours face à une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Haïti, fait partie de la dizaine de pays du monde n'ayant pas encore commencé sa campagne de vaccination, mais attend ces vaccins à travers le programme Covax, mécanisme mondial de fourniture de vaccins aux 92 pays les plus pauvres.