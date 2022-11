Coronavirus - Un journaliste de la BBC interpellé à Shanghai

(Belga) Un journaliste de la BBC a été interpellé alors qu'il couvrait les manifestations dans la ville chinoise de Shanghai, rapportent dimanche plusieurs médias britanniques.

Les images qui circulent montrent plusieurs policiers plaquant le journaliste au sol, le menottant et l'emmenant. Il aurait crié à son collègue: "Appelle le consulat maintenant". Selon la BBC, il a été détenu pendant plusieurs heures avant d'être relâché. "La BBC est extrêmement préoccupée par le traitement réservé à notre journaliste Ed Lawrence, qui a été arrêté et menotté alors qu'il couvrait les manifestations à Shanghai", a déclaré le radiodiffuseur britannique dimanche soir. "Pendant son arrestation, il a été battu par la police et a reçu des coups de pied." "Il est très inquiétant qu'un de nos journalistes ait été attaqué de cette manière dans l'exercice de ses fonctions", a ajouté la BBC. Selon cette dernière, les responsables chinois ont prétendu que M. Lawrence avait été détenu "pour son propre bien" car il aurait pu être contaminé par le coronavirus au contact de la foule. "Nous ne considérons pas cela comme une explication crédible", a déclaré la BBC. Cette interpellation a eu lieu lors d'une manifestation qui se tenait à Shanghai contre la politique "zéro Covid" du gouvernement chinois. Des milliers de personnes sont descendues dimanche dans les rues de la mégapole, mais aussi à Pékin, Wuhan et dans d'autres villes de Chine pour protester contre les confinements à outrance, une rare démonstration d'hostilité envers le régime du président Xi Jinping. (Belga)