Coronavirus: un journaliste nous décrit la situation depuis la nouvelle "zone rouge" en Italie

Gaetano Gasparini est notre correspondant à Piacenza, près de Milan. Il nous a expliqué, en direct dans le RTL INFO 19H, comment la quarantaine a été mise en place et comment les Italiens réagissent.

Depuis ce matin, l'Italie est un pays coupé en deux, et Piacenza, qui se trouve à 15 kilomètres de l'épicentre de l'épidémie, s'inscrit maintenant dans la nouvelle zone rouge. Le gouvernement a adopté des mesures de confinement pour lutter contre la diffusion du virus dans les régions du nord les plus touchées, où les contagions ne cessent d'augmenter. La décision a été prise par décret pendant la nuit et devrait durer jusqu'au 3 avril.

Ce sont des dispositions qui durcissent celles prises mercredi passé, qui décidaient déjà de la fermeture des écoles et des universités jusqu'à mi-mars. Il s'agit d'un décret qui sécurise la Lombardie et 14 autres provinces et qui est opérationnel depuis aujourd'hui. On ne se déplace de cette nouvelle zone rouge que pour des raisons de travail et de santé. Le mouvement des marchandises est toutefois autorisé. Ces mesures de confinement sont déjà en vigueur et les barrages de la police nationale et de l'armée sont en train d'être placées autour de ce nouveau périmètre.

Depuis hier soir, on constate aussi une tentative d'exode vers le sud du pays, des centaines d'habitants de l'Italie du nord ont fait leurs bagages et ont pris un train ou leur voiture pour se diriger vers les régions qui sont le moins touchées par le virus. En ce qui concerne les transports, la plupart des vols depuis Malpensa, le plus grand aéroport du pays, seront suspendus à partir de demain.

L'appel des autorités est celui de limiter le plus possible les relations sociales, d'éviter de sortir de chez soi et de maintenir une distance de sécurité d'au moins un mètre entre les personnes. Ces mesures de confinement mises en place pour éviter la contagion ont un sérieux impact sur les habitudes des populations concernées.

Les événements et les compétitions sportives ont été suspendus, les matches de football se dérouleront à huis clos, les stations de ski sont fermées, ainsi que les salles de sport, les piscines, les spas et les stations thermales. Dans tout le pays, les rassemblements sont interdits, ainsi que les événements culturels et religieux, donc cinéma, théâtres, musées, salles de jeux et boîtes de nuit sont fermées et les messes sont suspendues. Seuls les pharmacies, les supermarchés et les supérettes restent ouverts.

Je rappelle que la zone rouge, au départ, concernait 11 petites communes au sud de Milan, peuplées par 50.000 habitants. Aujourd'hui, c'est une entière région d'Italie, la Lombardie, qui est bouclée, et 14 autres provinces semi-confinées pour une population totale de 16 millions d'habitants. Il s'agit de la région la plus riche et la plus productive du pays, qui pèse plus que 30% du PIB et qui est aujourd'hui paralysée.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?

Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689