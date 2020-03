Coronavirus: une femme de 103 ans guérie en Iran, pays fort touché par la maladie Covid-19

Une femme de 103 ans a guéri du nouveau coronavirus en Iran, rapporte l'agence officielle iranienne Irna, alors que la maladie est censée être beaucoup plus dangereuse pour les personnes les plus âgées.



La patiente avait été hospitalisée dans la ville de Semnan, à environ 180 km à l'est de Téhéran, indique un article d'Irna publié dans la nuit de mardi à mercredi, sans donner le nom de cette femme.



Celle-ci a été "autorisée à sortir de l'hôpital après s'être totalement rétablie", ajoute l'article en citant Navid Danayi, directeur du centre hospitalier universitaire de la ville.



Selon l'agence, il s'agit du second patient d'un âge très avancé à contracter la maladie Covid-19 et à s'en sortir en Iran. Irna cite le cas d'un homme de Kerman, dans le sud-est du pays, ayant survécu à cette pneumonie virale à l'âge de 91 ans.



Celui-ci aurait guéri lundi après avoir été malade pendant trois jours et en dépit du fait qu'il souffrait déjà de problèmes d'hypertension et d'asthme.



Irna ne précise pas le traitement administré à ces deux patients.



En dehors de la Chine, pays où ont été rapportés les premiers cas de malades fin 2019, l'Iran est un des pays les plus touchés par l'épidémie mondiale de Covid-19.



Selon le dernier bilan officiel, la maladie, qui n'épargne aucune des 31 provinces du pays, a fait près de 1.000 morts sur plus de 16.000 cas de contamination confirmés.



Le 9 mars, le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait déclaré que sur les 80.000 cas de malades alors rapportés en Chine, "plus de 70%" avaient guéri.



Mais selon un rapport de l'OMS réalisé en partenariat avec les autorités chinoises, le taux de mortalité atteint 21,9% pour les malades du Covid-19 ayant plus de 80 ans.

