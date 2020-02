Coronavirus: une mère peut transmettre le virus à son nouveau-né, un premier cas identifié en Chine

La présence du nouveau coronavirus a été confirmée chez un nourrisson chinois âgé d'un peu plus de 24 heures, ont rapporté mercredi les médias publics chinois.



L'enfant est le plus jeune cas de coronavirus à être confirmé depuis l'apparition de cette souche en décembre dernier.



Selon des experts cités par la télévision publique CCTV, le nouveau-né serait un cas de "transmission verticale", à savoir un enfant contaminé par sa mère in utero, à la naissance ou juste après.



La maman avait elle-même fait l'objet d'un dépistage positif avant l'accouchement.



CCTV n'a pas précisé la gravité des symptômes éventuels de la mère et de l'enfant, indiquant simplement que ce dernier était dans un état "stable".



L'agence de presse Chine nouvelle avait au contraire rapporté lundi qu'un bébé né la semaine dernière d'une mère contaminée n'était pas porteur du virus.



Le coronavirus, qui a tué près de 500 personnes, est particulièrement meurtrier pour les personnes âgées de plus de 60 ans ou souffrant de pathologies préexistantes.