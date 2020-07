Coronavirus - USA: 2ème jour à plus de 70.000 cas et 1.000 morts du coronavirus

(Belga) Les Etats-Unis ont enregistré vendredi pour le deuxième jour consécutif plus de 70.000 cas de coronavirus et 1.000 morts en une journée, selon le comptage à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins.

En 24 heures, le pays a recensé près de 73.800 nouveaux cas de Covid-19 (76.500 la veille) et déploré plus de 1.150 morts supplémentaires (1.225 la veille), selon l'université, qui actualise ses chiffres en continu. Le nombre total d'infections diagnostiquées sur le sol américain depuis le début de la pandémie est de 4,1 millions (dont 1,26 million de personnes déclarées guéries). Les Etats-Unis, qui sont de loin le pays le plus touché au monde en valeur absolue, déplorent au total plus de 145.000 décès liés au Covid-19. Après une amélioration à la fin du printemps, l'épidémie connaît depuis fin juin une forte recrudescence, notamment dans les Etats fortement peuplés du sud et de l'ouest du pays comme le Texas, la Floride ou la Californie. Depuis 11 jours, le niveau de nouvelles infections détectées chaque 24 heures n'est pas passé en dessous de la barre des 60.000. Et la courbe des décès a elle aussi commencé à remonter, avec un retard de quelques semaines. Le consensus scientifique est que la vague des décès suit de trois ou quatre semaines celle des infections. Après être régulièrement repassés en dessous des 500 morts autour de la fin juin, les bilans journaliers ont dépassé les 1.000 décès quotidiens ces trois derniers jours. (Belga)