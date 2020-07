Coronavirus - USA: Premier jour sans décès dû au Covid-19 à New York dimanche

(Belga) La ville américaine de New York, épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux USA il y a à peine quelque mois, n'a recensé pour la première fois aucun décès dû au coronavirus, quatre mois après le début de la propagation du virus. Les médias américains citent les chiffres du département de la Santé de la ville.

Le premier décès associé au Covid-19 remonte au 11 mars et depuis le 13 mars, des nouvelles infections ont été recensées tous les jours à New York. Le record de décès dû à la maladie dans la ville a été franchi le 9 avril, avec 799 trépas. Dans la capitale Washington, aucun décès dû au Covid-19 n'a été recensé lors de trois deniers jours. Mais ailleurs aux USA, l'épidémie bat encore son plein. La Floride a battu un nouveau record d'infection un jour avec plus de 15.000 nouveaux diagnostics. (Belga)