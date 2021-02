Coronavirus - USA: un comité d'experts recommande l'autorisation du vaccin de Johnson & Johnson

(Belga) Un comité d'experts a unanimement recommandé vendredi l'autorisation en urgence aux Etats-Unis du vaccin unidose de Johnson & Johnson contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

L'avis de ce comité, composé en majorité de scientifiques indépendants, est consultatif, mais il conforte encore la probable autorisation du vaccin par les autorités sanitaires américaines, attendue dans la foulée. Celle-ci sera délivrée par l'Agence américaine des médicaments. Pour Pfizer et Moderna, l'autorisation avait été accordée dès le lendemain du rendu de l'avis favorable du comité. Des millions de doses sont prêtes à être distribuées dès la semaine prochaine dans le pays. La vingtaine d'experts a estimé, lors d'un vote, que les bénéfices du vaccin l'emportaient sur les risques de son utilisation. Ils se sont prononcés au terme d'une journée de discussions retransmises en direct sur internet, et après avoir étudié en détail les données des essais cliniques. "Nous sommes dans une course contre les nouveaux variants", a commenté l'un d'eux, le docteur Jay Portnoy, pour justifier sa décision. Le vaccin de Johnson & Johnson, dont les injections ont déjà commencé en Afrique du Sud, est particulièrement attendu notamment car il ne s'administre qu'en une seule dose. Il présente également un autre avantage logistique: il peut être stocké à des températures de réfrigérateur, ce qui facilitera considérablement sa distribution. (Belga)