Coronavirus - Virus: le Mexique connaît sa semaine la plus meurtrière

(Belga) Le Mexique vient de connaître sa semaine la plus meurtrière depuis le début de la pandémie de Covid-19, avec une moyenne de 983 décès par jour pendant sept jours, selon les chiffres publiés jeudi.

Du jeudi 7 janvier au mercredi 13 janvier, le Mexique a enregistré 6.885 décès liés au coronavirus, avec un plafond de 1.314 le mardi 12, indiquent les chiffres publiés par les autorités. A la date de jeudi, le bilan total de l'épidémie au Mexique était de 137.916 morts et de 1.588.369 cas de contamination. Les contaminations ont elles aussi atteint un pic au cours de la dernière semaine, avec une moyenne quotidienne de 24.105 nouveaux cas. Le Mexique est le quatrième pays le plus lourdement touché par le virus en chiffres absolus et le 18e si l'on considère le nombre de morts pour 100.000 habitants, selon une base de données de l'AFP fondée sur les données officielles des Etats concernés. Le taux d'occupation des services hospitaliers de la capitale est de 91%, selon le secrétariat à la Santé. Mardi, 7.013 patients étaient hospitalisés, dont 1.782 étaient intubés. (Belga)