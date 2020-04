Coronavirus: voici comment de nombreux pays commencent à assouplir le confinement

Après la localité de Wuhan, berceau chinois de l'épidémie, plusieurs pays commencent timidement à assouplir le confinement imposé à leur population.



>Inde



L'Inde, qui a mis en place un confinement obligatoire le 25 mars, a permis lundi à une partie de ses habitants de reprendre le travail.



Des secteurs agricoles (plantations, pêche...), la construction et certaines industries sont concernés, s'ajoutant aux services essentiels qui étaient déjà autorisés. La reprise du travail est soumise au respect de mesures sanitaires strictes, comme le port d'un masque ou d'une protection sur le visage.



>Allemagne



Confinée depuis la mi-mars, l'Allemagne a autorisé ce lundi la réouverture des magasins d'une surface inférieure à 800 mètres carrés. Viendra ensuite une réouverture progressive des écoles et lycées à partir du 4 mai, en commençant par les élèves les plus âgés.



Les rassemblements de plus de deux personnes ne sont toujours pas autorisés et les concerts ou compétitions sportives resteront interdits au moins jusqu'au 31 août.



>Italie



En Italie, premier pays européen à s'être confiné le 10 mars, quelques commerces, comme les librairies et les laveries, ont rouvert le 14 avril dans certaines régions.



>Espagne



Une partie des travailleurs ont repris le chemin des usines et des chantiers le 14 avril.



>République tchèque



Les Tchèques, confinés depuis le 16 mars, ont entamé lundi un déconfinement qui doit s'étaler jusqu'au 8 juin. Les marchés en plein air, les artisans et petits commerçants, les écoles et les universités ont commencé à rouvrir.



Les voyages à l'étranger pour affaires ou pour voir des proches sont autorisés depuis le 14 avril, à condition de subir une quarantaine au retour.



>Kinshasa (RDC)



Le quartier de La Gombe, siège du gouvernement et des grandes ambassades, va commencer mardi un déconfinement progressif par la réouverture des supermarchés, des épiceries et des guichets de banques.



>Autriche



Confinée depuis le 16 mars, l'Autriche a rouvert le 14 avril ses commerces non alimentaires, avec des aménagements pour respecter les distances de précaution.



>Israël



Certaines professions ont pu reprendre le travail dimanche et quelques grandes rues commerçantes, fermées depuis le confinement entamé le 17 mars, ont pu rouvrir. Le gouvernement a également autorisé un retour à l'école d'enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, par groupe de trois maximum.



>Ghana



En vigueur depuis le 30 mars, le confinement de deux régions ghanéennes, dont celle de la capitale Accra, a été levé lundi.



>Danemark



De nombreuses petites entreprises ont rouvert leurs portes lundi après cinq semaines de fermeture. Salons de coiffure, masseurs, tatoueurs, dentistes et auto-écoles sont notamment concernés. Le Danemark avait commencé à lever ses restrictions le 15 avril, avec l'ouverture des crèches, écoles maternelles et primaires.



Si le Danemark a interdit les rassemblements et fermé de nombreux commerces, il n'a en revanche pas instauré de mesures de confinement.



>Norvège



Le pays a rouvert lundi les "barnehager", établissements regroupant crèche et école maternelle. La réouverture est assortie de précautions, les enfants devant être rassemblés en petits groupes de trois à six.



Comme le Danemark, la Norvège n'a pas confiné sa population.



>Madagascar



La levée du confinement imposé dans les trois principales villes malgaches, en vigueur depuis le 23 mars, a débuté lundi. Les habitants de ces villes ont le droit de sortir de 06H00 à 13H00 et les transports en commun ont repris leur service. Les écoles rouvriront mercredi pour certaines classes. Le port d'un masque est obligatoire sur la voie publique, sous peine de travaux d'intérêt général.



>Albanie



Le pays a autorisé lundi la relance de l'activité économique dans quelque 600 secteurs, dont l'agriculture et l'élevage, la production alimentaire, l'industrie minière et textile, et la pêche.



>Slovénie



Certains petits commerces ont pu rouvrir leurs portes lundi, en imposant de strictes mesures de distanciation sociale. Les parcours de golf ou terrains de badminton peuvent également rouvrir, car il ne s'agit pas de sports de contact.



Les Slovènes, qui avaient interdiction de quitter leur ville de résidence depuis le 30 mars, ont désormais le droit de se rendre le weekend dans leur résidence secondaire.



>Helsinki (Finlande)



L'isolement de la capitale finlandaise et de sa région, qui interdisait toute entrée ou sortie depuis le 27 mars, a été levé le 15 avril.



>Wuhan (Chine)



La province de Hubei a démarré son déconfinement le 25 mars, tandis que le bouclage de sa capitale Wuhan, berceau de la pandémie, a été levé le 8 avril. Mais la mairie a replacé en confinement plusieurs dizaines de quartiers après la découverte de cas asymptomatiques.

