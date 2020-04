Coronavirus: voici comment les autres pays gèrent leur déconfinement

Après la Chine, berceau de l'épidémie du nouveau coronavirus, plusieurs pays commencent à envisager un déconfinement progressif.

Chine



La province du Hubei, hormis son chef-lieu Wuhan, a démarré son déconfinement le 25 mars, levant sous certaines conditions des restrictions de déplacement.



Le bouclage de Wuhan, où le nouveau coronavirus a surgi en décembre, a été levé le 8 avril, mais la mairie a replacé en confinement 70 quartiers résidentiels sur 7.000, après la découverte de porteurs "asymptomatiques".



A Wuhan comme dans le Hubei, les habitants doivent produire sur leur téléphone portable un code QR vert prouvant qu'ils sont en bonne santé.



République tchèque



En République tchèque, coureurs ou cyclistes ne sont plus obligés de porter un masque depuis le 7 avril.



Les magasins de jardinage, matériaux de construction et vélos peuvent ouvrir depuis le 9.



Les commerces doivent offrir du désinfectant et des gants à usage unique. Les clients doivent respecter la distanciation sociale.



Autriche



L'Autriche rouvre mardi ses petits commerces.



Les autres magasins devraient suivre début mai, les restaurants mi-mai, avec des aménagements pour respecter les distances de précaution.



Les déplacements restent limités à l'essentiel jusqu'à fin avril.



Les écoles devraient rester fermées jusqu'à mi-mai, l'enseignement supérieur poursuivant les cours en ligne jusqu'à la fin de l'année universitaire.



Pas de manifestations culturelles ni rassemblements publics au moins jusqu'en juillet.

Portugal



Au Portugal, en état d'urgence depuis le 19 mars, les autorités espèrent un retour progressif à la normalité en mai.



Crèches et écoles ne rouvriront pas d'ici la fin de l'année scolaire, sauf peut-être pour les lycéens qui doivent passer des examens.



Grèce



La Grèce table sur un retour "à la normalité" en mai, à condition que le confinement soit strictement respecté d'ici là.



Mais "toute discussion sur la levée graduelle des mesures est prématurée", a prévenu le gouvernement le 6 avril.



Italie



En Italie, confinée sur tout le territoire depuis le 10 mars, quelques commerces, comme les librairies ou les laveries, peuvent rouvrir mardi dans certaines régions.

Espagne



En Espagne, confinée depuis le 14 mars et au moins jusqu'au 25 avril, une partie des travailleurs ont néanmoins repris le chemin des usines et des chantiers et des millions de masques leurs sont distribués lundi. Depuis le 30 mars, toutes les activités économiques non essentielles étaient à l'arrêt.



La phase de déconfinement "commencera au plus tôt dans deux semaines et sera très progressive", a souligné dimanche le Premier ministre Pedro Sanchez.



France



En France, le 11 mai marquera le début d'un déconfinement partiel avec la réouverture progressive des écoles, collèges et lycées.



Universités, bars, restaurants ou cinémas resteront fermés, tout comme les frontières avec les pays non-européens.



Les personnes âgées et fragiles ont été priées de rester confinées.



Les festivals ne seront pas autorisés avant au moins mi-juillet.

Danemark



Le Danemark rouvre mercredi crèches, écoles maternelles et primaires, puis les établissements du secondaire le 10 mai.



Les bars, restaurants, centres commerciaux, coiffeurs et salons de massages resteront clos. Aucun rassemblement de plus de 10 personnes.



Les frontières demeurent fermées, les voyages à l'étranger déconseillés. Des restrictions resteront en place pendant des mois, a prévenu le gouvernement.



Norvège



La Norvège prévoit d'alléger progressivement ses mesures à compter du 20 avril, rouvrant les crèches et levant l'interdiction des séjours en résidence secondaire.



Certaines professions de santé comme les kinés et les psychologues pourront reprendre leur activité.



A partir du 27 avril, réouverture partielle des collèges, lycées et universités, ainsi que des salons de coiffure, de massage et de dermatologie.



Les autres règles perdurent: interdiction des événements culturels et sportifs, fermeture des frontières, mesures de quarantaine et d'auto-isolement, télétravail encouragé...

Suisse



Les autorités suisses doivent annoncer jeudi les "premiers assouplissements" prévus d'ici fin avril.



Le ministre de la Santé a prévenu que les précautions d'hygiène et la distanciation sociale "resteront très importantes et pendant longtemps".



Etats-Unis



En l'absence de directives du président Donald Trump, le déconfinement des Etats-Unis pourrait se faire région par région, peut-être dès mai. Plusieurs Etats avertissent que la réouverture se fera lentement pour éviter une deuxième vague.