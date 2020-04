Coronavirus: voici le bilan en Turquie

La Turquie a officiellement dépassé le chiffre des 3.000 morts provoquées par le nouveau coronavirus, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Selon le ministère, 89 personnes ont perdu la vie entre mardi soir et mercredi soir, portant à 3.081 le nombre total des décès dus au Covid-19. Et 2.936 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés en vingt-quatre heures, faisant passer à 117.589 leur nombre total officiel depuis le début de la pandémie. Mercredi, le ministre de la Santé Fahrettin Koca a déclaré que la Turquie était en train de traverser "la phase du pic" de l'épidémie, notant même une "tendance à la baisse" dans l'apparition de nouveaux cas. Il ajouté que près de 7.500 soignants avaient été contaminés, soit quelque 6,5% du nombre total des personnes atteintes par le virus.

Pour lutter contre cette pandémie, la Turquie a multiplié les mesures comme la fermeture des écoles, l'interdiction des manifestations culturelles et sportives et la mise en place de confinements ponctuels pendant le week-end. Les habitants des 30 provinces les plus peuplées de Turquie, dont celles d'Istanbul et d'Ankara, n'auront ainsi pas le droit de sortir pendant trois jours à partir de vendredi. "En fonction de l'évolution du nombre des cas, nous pourrons bientôt assouplir les mesures dans les provinces les moins touchées", a déclaré mercredi le ministre de la Santé. Les autorités turques ont en outre mis les bouchées doubles ces dernières semaines pour augmenter la quantité des tests. Mercredi, plus de 40.000 dépistages ont ainsi été effectués, selon le ministère de la Santé, portant à près d'un million le nombre des tests réalisés.