Coronavirus : Washington débloque 100 millions de dollars pour la Chine et d'autres pays

(Belga) Les Etats-Unis ont débloqué 100 millions de dollars pour aider la Chine et les autres pays touchés par le nouveau coronavirus à combattre l'épidémie, a déclaré vendredi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

Washington "est prêt à dépenser jusqu'à 100 millions de dollars venant de fonds déjà existants pour aider la Chine et d'autres pays touchés, à la fois directement et à travers d'autres organisations multilatérales, pour contenir et combattre le nouveau coronavirus", a écrit le chef de la diplomatie américaine dans un communiqué. "Cette promesse - avec les centaines de millions de dollars généreusement offerts par le secteur privé américain - montre la forte présence américaine dans la réponse à cette épidémie", a ajouté Mike Pompeo, critique régulier de Pékin sur la question des droits humains. Le secrétaire d'Etat a rappelé que les Etats-Unis avaient "facilité le transport d'environ 16 tonnes de matériel médical donné au peuple chinois, y compris des masques, des blouses, des gazes". "Un témoignage de la générosité du peuple américain", selon lui. Plus tôt dans la journée, Donald Trump a estimé vendredi que Pékin faisait "un travail très professionnel" dans la lutte contre l'épidémie, qui a contaminé plus de 30.000 personnes en Chine continentale. Parmi elles 636 en sont mortes, selon un dernier bilan officiel. (Belga)