Coronavirus - World Athletics "suit de près la situation" en vue des Mondiaux en salle de Nankin

La fédération internationale d'athlétisme, World Athletics, "suit de près" la situation en Chine, touché par un coronavirus depuis plusieurs semaines, où sont prévus les Mondiaux d'athlétisme en salle du 13 au 15 mars.

"World Athletics suit de près cette situation et est en contact étroit avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS)", a expliqué l'institution dans un communiqué. "Si l'un des avis de l'OMS devait affecter les plans pour les Mondiaux en salle, nous en informerions rapidement toutes les parties intéressées." Côté belge, Eline Berings et Anne Zagré ont réussi ce week-end le temps de qualification pour ces Mondiaux. Nankin se trouve à environ 500 km de Wuhan, épicentre de l'épidémie qui a fait, selon le dernier bilan, 80 morts. Plusieurs fédérations sportives ont modifié leurs plans en raison de ce coronavirus. Les tournois de qualifications olympiques de basket féminin, de football féminin et de boxe ont ainsi été déplacés dans un autre pays, respectivement en Serbie, en Australie et en Jordanie, tout comme les matchs de tennis de la Fed Cup, déplacés au Kazakhstan, tandis que le Tour cycliste de Hainan a été reporté.