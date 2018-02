Corruption en Afrique du Sud: cinq suspects se trouvent "hors du pays"

(Belga) Cinq suspects recherchés par la police sud-africaine dans le vaste scandale de détournement de fonds et de corruption lié à la famille Gupta se trouvent "en dehors du pays", a affirmé dimanche le ministre de la police, Fikile Mbalula.

Ces personnes recherchées se trouveraient en Chine, à Dubai et en Inde, a précisé le ministre dans un entretien avec la radio-télévision publique SABC. Ces révélations ont eu lieu quelques jours après l'émission d'un mandat d'arrêt contre l'un des frères de la sulfureuse famille d'hommes d'affaires Gupta, proche de Jacob Zuma qui a été contraint de démissionner mercredi de son poste de président de la République. Selon des médias locaux, l'un des fils Zuma, Duduzane, un homme d'affaires associé aux frères Gupta, serait l'un des cinq suspects recherchés et se trouverait à Dubai, ce que le ministre de la police a refusé de confirmer. Mercredi, la police avait fait une perquisition dans une maison cossue de Johannesburg appartenant à la famille Gupta et procédé à l'arrestation de huit personnes, poursuivies pour fraude, blanchiment d'argent et vols d'argent public dans un projet d'exploitation laitière. Selon un rapport de la médiatrice de la République publié en 2016, les trois frères Gupta étaient impliqués dans la gestion des affaires de l'Etat sud-africain, de la nomination de ministres aux pressions pour obtenir de juteux contrats publics. Leur propriété de Saxonwold était devenue une sorte de présidence bis, où les frères d'origine indienne ont offert des postes de ministres, selon plusieurs témoignages recueillis par la médiatrice. Cet immense scandale a contribué à faire chuter le président Jacob Zuma, qui a été contraint par son parti, le Congrès national africain (ANC), de remettre sa démission mercredi soir. Il a été remplacé dès jeudi par Cyril Ramaphosa, le patron de l'ANC, qui s'est engagé à faire de la lutte anticorruption l'une de ses "priorités". (Belga)